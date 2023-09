Chiavari: amianto in edifici pubblici, la replica di Grillo a Segalerba

Da Davide Grillo, XXXX

In merito alle affermazioni di Avanti Chiavari apparse sui social:

“Gli immobili di proprietà comunale che contengono amianto sono censiti e sottoposti ad un programma di manutenzione e controllo periodico, come previsto dalla legge. I grillini, neanche rappresentati in consiglio comunale, ancora una volta creano un caso che non esiste, solo allarmismo e fake news derivanti da superficialità e da ignoranza, sia delle situazioni concrete che delle problematiche pubbliche connesse. Tutto ciò unicamente per sollevare polveroni e per avere visibilità, senza risvolti concreti nei confronti della cittadinanza. Del resto, la dimensione di tale egoistico fine è inversamente proporzionale al risultato elettorale ottenuto e l’unico collegamento con le istituzioni risulta essere un account su una piattaforma social che parafrasa quello comunale, ma che di quest’ultimo non ha alcuno riconoscimento.

