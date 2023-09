Genova. Domenica 17 settembre si terrà a Genova, in Corso Italia, la corsa per l’Africa DREAM run a sostegno del programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio per la lotta all’AIDS e alla malnutrizione in 10 paesi africani.

È possibile iscriversi all’evento, il cui ricavato andrà interamente a sostegno delle attività del programma, con un’offerta minima a partire da €10 online sul sito www.santegidioliguria.org/dream-run.

