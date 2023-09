Prima giornata del campionato di Eccellenza. L’Arenzano ha ospitato al “Gambino” la Cairese. I padroni di casa si sono imposti 2 a 1.

In vantaggio con un rigore di Baroni, si sono fatti raggiungere dal goal di Silvestri, bravo nel ribadire in rete il rigore parato da Porta a Sogno. Poi, gli arenzanesi in 10 per l’espulsione di Biancato hanno trovato il goal vincente all’ultimo minuto con Rezi.

