Genova. Cassa integrazione in aumento nello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Il dato, emerso nel contro di una riunione tra la direzione di Acciaierie d’Italia e l’rsu preoccupa i sinsacati.

In base ai numeri forniti a luglio sono stati 850 gli addetti sottoposti alla cassa integrazione su 969. Il dato medio è stato 651 persone presenti giornalmente in stabilimento, 125 in ferie, 142 in cassa, 2,38% straordinario. 5,5% assenteismo (mutua, infortuni, Avis, permessi parentali, 104).

