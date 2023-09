I prossimi incontri a cura della libreria “Liberi tutti”

Giovedì 14 settembre alle ore 19 @PIN La Spezia (via Diaz 2) presentazione del libro 25 di Bernardo Zannoni (Sellerio). Dialoga con l’autore Simone Innocenti. Il secondo romanzo dell’autore di I miei stupidi intenti, Premio Campiello 2022. Gerolamo è una strana creatura, un ragazzo di venticinque anni che vive in una città di mare, abita da solo, mangia spesso dalla zia. Ha qualche amico e nessun lavoro, esce di sera e di notte, dorme la mattina. Aspetta, ma non si sa bene cosa. Lo agita un desiderio quasi violento di diventare adulto e al tempo stesso porta dentro di sé un Gerolamo precedente, bambino e adolescente, che non lo vuole abbandonare. Eppure nella sua attesa, nell’immobilità, nell’indecisione sospesa tra dubbi e inesperienza, nella paura costante di perdersi, Gerolamo è travolto dall’intensità e dalla meraviglia di quanto gli accade. Ha un amico che sta molto male, un altro che finalmente si è innamorato, un pappagallo da accudire per qualche giorno, la ragazza del piano di sopra sul punto di partorire. Fuma molte sigarette, beve volentieri, ma soprattutto Gero spera che giunga un momento in cui le cose cambino, in cui per lui e per tutti quelli intorno a lui arrivi il «punto di rottura», un bagliore di chiarezza che squarcia le nubi piene di pioggia, la realtà finalmente tirata a lucido, la vita che si mette a scorrere nella direzione giusta. Alla sua seconda opera Bernardo Zannoni racconta il mondo degli umani con la fantasia e la profondità emotiva con cui aveva narrato la società degli animali ne I miei stupidi intenti. Scrive un romanzo che ha i tempi scomposti e incoerenti della giovinezza, lo sguardo in cui si fondono dolcezza e crudeltà di chi ha fame di vita, la comicità e l’assurdo delle menti che si avviluppano su se stesse. Dalle sue incursioni appassionate, fiabesche, avventurose, scaturisce un disegno di sorprendente realismo, un ritratto pieno di curiosità e di premura, al tempo stesso divertito e sgomento di fronte a quegli strani esseri che compongono il genere umano.

Venerdì 15 settembre alle ore 19 in libreria presentazione del libro Tre pennellate di giallo. Peripezie di un fotografo nel Golfo dei Poeti (LFA Publisher) di Grazia Innocenti. Dialoga con l’autrice Chiara Tenca. Il protagonista dei tre racconti, Massimiliano Ferrari – Max per gli amici – è un giovane fotografo dal carattere burbero, ma ironico, molto conosciuto nella sua città di La Spezia. È una persona normale, con le sue fragilità, i suoi valori e la capacità di emozionarsi. Con la sua ironia, riesce però a ispirare un sorriso anche in circostanze poco simpatiche. Un invito a una festa, da parte del suo migliore amico Luca, in un posto splendido quale Portovenere, si trasformerà in un incubo. Massimiliano si troverà coinvolto in prima persona, colpito

alla testa, a due passi dall’assassinio brutale del padrone di casa. Questo omicidio cambierà completamente il corso della sua vita. Uscirà, non senza conseguenze, da quell’episodio, ma da quel momento, la sua passione per i particolari, la sua mente analitica, unite per di più alla nuova amicizia con il Commissario di polizia che ha svolto le indagini, lo porteranno spesso a ritrovarsi in situazioni pericolose. Si troverà quindi, coinvolto in tradimenti, rapimenti e furti che, grazie a occhio, buona memoria, caparbietà e abnegazione, riuscirà a risolvere, anche a costi molto alti per lui. Tutti i racconti hanno come sfondo lo splendido scenario del Golfo della Spezia, conosciuto anche come Golfo dei Poeti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com