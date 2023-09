Il grande volley a Pietra Ligure: amichevole con le professioniste di Serie A1 e Ligue A

La grande pallavolo arriva a Pietra Ligure. Giovedì 14 settembre, alle ore 17.30, presso il Palazzetto dello Sport di Viale della Repubblica, si terrà un’amichevole di lusso nel panorama del volley femminile internazionale tra le formazioni del Chieri’76 Volleyball e del Pais d’Aix Venelles Volley Ball. Le due compagini, militanti nei massimi campionati di Serie A1 e Ligue A, si affronteranno in un test-match per verificare la condizione in previsione dell’imminente avvio dei rispettivi campionati nazionali.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con la Polisportiva Maremola 1914, coincide anche con il primo Memorial Matilde Falco, in memoria dell’indimenticato Presidente del FIPAV Comitato Territoriale Liguria Ponente, scomparsa due anni orsono.

