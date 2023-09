Turchia. Lieto fine per la vicenda legata allo speleologo statunitense rimasto bloccato in una grotta in Turchia ad oltre mille metri di profondità nelle viscere della terra: dopo una lunga e faticosa risalita, infatti, l’uomo è riuscito a tornare in superficie per essere medicato.

Alle operazioni di soccorso hanno collaborato 46 operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di cui 4 dalla Liguria, insieme ad altri team specializzati provenienti da diversi paesi europei.

» leggi tutto su www.ivg.it