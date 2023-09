A Lavagna i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, durante un servizio per il contrasto alla compravendita di sostanze stupefacenti, arrestavano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un italiano di 60 anni. L’uomo, nel corso di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di modiche quantità di eroina, hashish e marijuana, materiale per il confezionamento e 165,00 euro, provento

presumibile dell’illecita attività.

