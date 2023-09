Meucci torna in gara alla “10 km Golfo dei Poeti”

Si profila una gara di altissimo livello domenica a La Spezia per l’edizione inaugurale della 10 Km Golfo dei Poeti, la gara nazionale Fidal inserita nel quadro delle manifestazioni di contorno alla Golfo dei Poeti Cup, la più antica regata velica d’Italia. A La Spezia ci sarà innanzitutto Daniele Meucci, il pisano reduce dalla straordinaria Top 10 nella maratona mondiale di Budapest, che lo rilancia in proiezione olimpica. Contro l’ex campione europeo ci sarà Mohamed Zerrad, romano, portacolori dell’Atl.Vomano, tricolore nel 2021 sui 1500 metri e laureatosi lo scorso anno campione regionale sui 10000 in pista.

In campo femminile i nomi più gettonati sono quelli di Giovanna Selva (Carabinieri), azzurra lo scorso anno alla Coppa Europa dei 10000 e scesa quest’anno a 15’51”06 sui 5000; e di Valentina Gemetto (Atl.Saluzzo) portatasi in maggio a Monza a 32’49” sulla distanza dei 10 km su strada. Ad assistere all’evento anche il presidente della Fidal Stefano Mei, padrone di casa essendo spezzino, poi il responsabile del mezzofondo nazionale Federico Leporati e il presidente Fidal Regionale Carlo Rosiello.

Sono centinaia i podisti che si stanno affollando nella richiesta di iscrizione. La possibilità di vivere un weekend alla scoperta di La Spezia, città per un fine settimana completamente a misura sportiva, sta invogliando tanti per vivere ore diverse dal solito. La gara, allestita tecnicamente dall’Atl.Duferco, è disegnata su un circuito cittadino che unirà all’aspetto tecnico l’opportunità di correre in mezzo alle bellezze spezzine.

Epicentro dell’evento sarà Viale Mazzini, nei pressi dell’ex Centro Allende, da dove scatteranno alle 9:30 sia i partecipanti alla gara agonistica che a quella non competitiva. Estremamente contenuto il prezzo dell’iscrizione, appena 10 euro a fronte di un ricco pacco gara contenente una maglia personalizzata dell’evento. Premiazione a fine manifestazione con premi per i primi 6 assoluti e le prime 3 società per numero di classificati. Il ritiro del pettorale e del pacco gara (ma anche l’iscrizione in extremis) potrà essere effettuato sabato dalle 15:00 alle 20:00 e domenica dalle 7:00 alle 9:00 al gazebo di MySdam, che procederà anche alla stesura delle classifiche.

La manifestazione gode del forte appoggio del Comune di La Spezia e del main sponsor Cantieri San Lorenzo come anche di Garmin, Auto Ligure e Banca Patrimoni Sella, che hanno ideato un weekend davvero speciale. Garmin offrirà un orologio ai primi delle categorie assolute, dagli Allievi ai Seniores. A tutti la medaglia finisher, ma per i primi 3 master di ogni categoria ci sarà una premiazione speciale, con medaglia d’oro, argento e bronzo… Insomma, non si finirà mai di divertirsi…

Per informazioni: Atl.Duferco, tel. 345.6939254, www.atleticaspezia.com

