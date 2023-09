“Mi spieghi ‘sto rigassificatore?”, tutto quello che sappiamo (davvero) finora e le vere domande da fare a Toti e Snam

Savona. “Mi spieghi un po’ ‘sta storia del rigassificatore?”. Una domanda che ai savonesi della redazione, ultimamente, è stata posta più e più volte. Persino nel giorno della impressionante “catena umana” sulla spiaggia. Molte persone vedono le notizie e il “movimento” contro l’arrivo della nave da Piombino, ma si rendono conto di non sapere realmente granché dell’opera, delle ragioni o delle paure. E chiedono lumi.

La confusione nasce anche dal fatto che ci troviamo davanti a due narrazioni totalmente opposte. Chi contesta il rigassificatore dipinge scenari quasi apocalittici sotto svariati aspetti (ambientale, sanitario, turistico). Chi lo appoggia tende a minimizzare, a disegnare una specie di Gardaland: una nave lontana, quasi invisibile agli occhi, con conseguenze pressoché nulle sul territorio e grazie alla quale arriveranno lavoro per le aziende locali, le famose “compensazioni” (come infrastrutture o riqualificazioni) e, perché no, magari anche uno sconticione sulla bolletta.

» leggi tutto su www.ivg.it