Notte astronomica alla Batteria Maralunga

Il 16 settembre 2023, alle 19, presso la Batteria di Maralunga, gli Astrofili Spezzini organizzano una notte astronomica per gli amanti dell’astronomia e della natura, organizzato insieme a Proloco del golfo e Società astronomica Lunae, dopo il grande successo riscosso alla batteria Valdilocchi. Situata in Via Carpanini 20, 19032 Lerici, la location incantevole offre un’atmosfera unica per osservare il cielo notturno.

Sarà un’opportunità per scoprire i segreti dell’universo, grazie all’aiuto di esperti astrofili che saranno presenti per guidarti in questa esperienza straordinaria. L’osservazione di stelle, pianeti e costellazioni avverrà attraverso potenti telescopi, e a imparare di più sulle meraviglie dell’universo. Durante la serata, conferenze, workshop e attività interattive.

