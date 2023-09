Ospedale Erzelli, Garibaldi (Pd): “Gratarola conferma ipotesi project financing”

Genova. “Per l’ospedale di Erzelli arriva in aula la conferma della proposta di un project financing per la realizzazione del progetto. A differenza di quanto aveva dichiarato Toti alle prime ipotesi di un coinvolgimento di un partner privato, affermando che non sarebbe cambiato nulla e che avrebbe continuato a essere Inail a finanziare il progetto, rispondendo alla mia interrogazione l’assessore Gratarola ha fatto sapere che l’ipotesi di project financing esiste, c’è ed è stata la stessa Ght a proporla”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sull’ospedale di Erzelli.

