Parma-Sampdoria, in poche ore esauriti i biglietti nel settore ospiti

Genova. Nonostante un inizio di campionato non brillante per la Sampdoria, la Sud vuole far sentire la sua vicinanza alla squadra di Pirlo. Lo dimostra il fatto che in meno di 24 ore sono andati esauriti i 3000 biglietti del settore ospiti per la trasferta di Parma.

La partita si giocherà domenica 24 settembre, alle ore 16:15, allo stadio Ennio Tardini, dove i tifosi blucerchiati accoreranno numerosi, probabilmente saranno in tanti anche negli altri settori considerando che le due tifoserie, da tempo, sono gemellate.

