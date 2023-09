Pd: “No alle navette tra ospedali, Comune e Asl fuori da realtà”. Casati: “Non c’è necessità del servizio”

“L’amministrazione comunale, attraverso l’assessore Casati, ha respinto la nostra interpellanza che chiedeva l’introduzione di una navetta tra gli ospedali di Spezia e Sarzana. Amministrazione ed Asl 5 hanno convenuto che non esista il problema e la necessità di avere un servizio che colleghi i due ospedali. È come se avessero detto ai cittadini, come Totò in un famoso film, «Arrangiatevi», atteggiamento frequente quando si tratta di prestazioni sanitarie in senso stretto (liste di attesa, chiusura delle prenotazioni). L’attuale organizzazione dei servizi sanitari, suddivisi tra i due ospedali e senza il vecchio nosocomio del Felettino, rende invece, secondo noi, doveroso pensare di servirli stabilmente con il trasporto pubblico locale”. Lo affermano in una nota Martina Giannetti e Andrea Montefiori, consigliere comunali del gruppo Pd-Art.1.

“Un esempio è emblematico: una persona che deve subire un intervento alla Spezia deve andare a fare la visita preoperatoria a Sarzana. Parliamo di un’utenza che in molti casi, per motivi di salute o di condizioni economiche e sociali, ha difficoltà negli spostamenti. Dire che abbiamo posto una questione non reale, relega in via definitiva fuori dalla realtà Comune ed Asl 5”, conclude la nota dei due esponenti del Partito democratico.

“In seguito alla presentazione dell’interpellanza ho fatto un approfondimento con la struttura sanitaria – aveva risposto ieri in aula l’assessore a Trasporto pubblico locale, Kristopher Casati – e non risultano spostamenti ospedalieri tra una struttura e l’altra, non c’è ad esempio la necessità di andare al Sant’Andrea e magari nel pomeriggio a Sarzana. Spostamenti di questo tipo possono avvenire solo tramite Pronto soccorso, ma in tal caso sono garantiti dalle ambulanze. Perciò non si ritiene occorra l’istituzione di un servizio navetta tra ospedali. Ma qualora se ne ponesse la necessità, nessun problema a valutarlo”. Casati ha poi allargato il discorso ai collegamenti del trasporto pubblico con i due ospedali: “Ci sono i servizi minimi garantiti dalla Regione e in più il Comune aumenta le corse che riteniamo essenziali. Sono servitissimi”.

