Premio Porto Venere a Daniela Tagliafico e Marina Pratici

Saranno consegnati il 17 e il 26 settembre i due premi che il Comune di Porto Venere assegna ogni anno a personalità di livello nazionale e internazionale che si siano distinte nell’ambito della Cultura e della Comunicazione. Quest’anno saranno infatti ricevuti da Daniela Tagliafico, giornalista RAI per molti anni vice direttrice di Tg1 e Tg2 nonché direttrice di Rai Quirinale e scrittrice; mentre per la cultura è stata scelta Marina Pratici, saggista, critico letterario, scrittrice e poetessa, nominata anche ambasciatrice italiana nel mondo dal Woman’s poetry di New York.

