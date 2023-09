Rigassificatore di Panigaglia, Centi: “Regione si è dimenticata degli spezzini e delle loro preoccupazioni”

“In un momento storico in cui tiene banco la notizia di un nuovo rigassificatore in Liguria, al largo di Vado, dispiace che le istituzioni regionali si siano dimenticate dell’impianto di Panigaglia, nello spezzino, dove la notte tra il 27 e il 28 agosto si è registrato un incidente che ha fatto allarmare i cittadini. Cittadini che al momento non hanno ancora ricevuto informazioni e rassicurazioni su quanto accaduto e su quanto previsto in caso di nuovi incidenti all’impianto”. Così il consigliere regionale della Lista Sansa Roberto Centi che sul tema ha presentato un’interrogazione urgente già per il Consiglio della scorsa settimana, ma che non è stata ancora affrontata per l’assenza – martedì scorso e stamane – dell’assessore competente.

“Apprendiamo dal presidente Toti che domani verrà organizzata una diretta social sulla sua pagina Facebook per rispondere ai dubbi e alle preoccupazioni dei cittadini di Vado per il progetto del nuovo rigassificatore Snam che dovrebbe entrare in servizio nel 2026 – sottolinea Centi -. A Panigaglia, nel Golfo della Spezia, abbiamo già dai primi anni Settanta l’unico rigassificatore on-shore d’Italia e nonostante le preoccupazioni dei cittadini, anche alla luce del recente incidente di fine agosto, a livello istituzionale nessuno si è preoccupato di fornire loro informazioni e rassicurazioni su quanto accaduto e su quanto potrebbe ancora accadere in futuro”. “Ricordo che nella notte tra il 27 e 28 agosto durante il pesante nubifragio che ha interessato tutta la Liguria, un fulmine ha incendiato i gas di scarico dello stabilimento di Panigaglia in uscita dal vent e, poco prima, lo stesso temporale aveva causato un problema alla linea elettrica di alimentazione determinando la cessazione automatica delle attività dello stabilimento, con relativo avvio delle procedure di sicurezza. Tra queste misure rientra la depressurizzazione delle linee, con conseguente invio del gas alla sommità dell’impianto attraverso il vent stesso, che significa immettere azoto, come da protocollo, per lo spegnimento dell’incendio, eventualità prevista in casi del genere – spiega il consigliere regionale spezzino -. Le operazioni hanno richiesto minuti di attesa, generando preoccupazione nella cittadinanza, trattandosi di un’area che movimenta e gestisce enormi quantità di Gnl da rigassificare. Quanto accaduto a fine agosto rientra, potenzialmente tra i NaTech, cioè gli incidenti tecnologici, come incendi, esplosioni, rilasci tossici che possono verificarsi all’interno di complessi industriali e lungo le reti di distribuzione a seguito di eventi calamitosi di matrice naturale, la cui frequenza è in aumento anche a causa dei mutamenti climatici in atto”.

