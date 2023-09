Rigassificatore, PD Albenga: “Il consigliere Mai e la Lega a sostegno di Toti in un progetto scellerato”

Albenga. La querelle del progetto sul rigassificatore è arrivata anche ad Albenga. Dopo la presa di posizione del sindaco Riccardo Tomatis ecco quella del PD albenganese, che non rinuncia ad una stoccata al possibile candidato sindaco del centro destra alle prossime elezioni comunali, Stefano Mai.

“Con un’altra imposizione dall’alto senza consultare le istituzioni locali e men che meno i cittadini il governatore Toti sfrutta per l’ennesima volta il nostro territorio per i suoi fini politici. Prima la chiusura del Ppi di Albenga ignorando completamente le istanze e le esigenze del territorio e ora un rigassificatore in barba alla vocazione turistica, alla salute e all’ambiente! Ci preme sottolineare come i suoi alleati, anche locali, lo abbiano seguito a ruota in questa scellerata scelta” afferma segreteria PD Albenga.

