Rio Rovare e rio Noce, Lodi (Azione): “Nessuna notizia su opere di messa in sicurezza”

Genova. A seguito delle forti piogge che si sono abbattute su Genova nelle giornate del 27 e 28 agosto, lo scorso 29 agosto la consigliera comunale Cristina Lodi di Azione, capogruppo del Gruppo Misto, ha presentato un’interrogazione urgente sullo stato di realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio della Bassa Val Bisagno rispetto agli interventi che coinvolgono il territorio di san Fruttuoso e in particolare la messa in sicurezza del Rio Rovare e rio Noce, a completamento del collegamento alla galleria del Fereggiano.

All’interrogazione della consigliera comunale di opposizione è arrivata ieri, lunedì 11 settembre 2023, una risposta scritta da parte del Comune.

» leggi tutto su www.genova24.it