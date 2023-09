Savona, a poche ore dall’inizio della scuola l’assessore di Padova fa il punto su progetti e servizi alle famiglie

Savona. A poche ore dall’inizio della scuola l’Assessore alle Politiche Educative Elisa Di Padova fa il punto sui progetti e sulle informazioni utili alle famiglie.

Cedole librarie

– Il Comune anche quest’anno finanzia la fornitura gratuita dei libri di testo attraverso le cedole librarie che verranno consegnate dalla scuola alle famiglie nei primi giorni di scuola.

Rimborso libro di testo e comodato

– E’ previsto un avviso per accedere al rimborso dei libri di testo alle scuole medie inferiori e superiori: siamo in attesa della circolare della Regione con le modalità operative che sarà diffusa tempestivamente alle scuole. Solitamente l’invio della domanda deve avvenire entro la fine di novembre, consigliamo di tenere tutti gli scontrini e le ricevute del materiale acquistato. Il Comune, con la quota residua di detto contributo, provvede anche ad erogare alle scuole un rimborso per i libri acquistati dalle stesse e forniti in comodato gratuito agli studenti.

