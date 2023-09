Savona: è mancato Giovanni Ciolina, firma storica del Secolo XIX

Savona. Tristissimo risveglio questa mattina per il mondo del giornalismo a Savona. È infatti mancato a 63 anni Giovanni Ciolina, prestigiosa firma del Secolo XIX.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta poche ore fa, getta un velo di dolore sulla città della Torretta ma non solo, perché Giovanni era conosciuto e stimato anche fuori dalla sua Savona. Cronista di razza, una vita dietro la scrivania del quotidiano ligure fin dagli anni della sede in via Paleocapa, con incarichi di prestigio vista la sua bravura. Prima a Savona, poi a Genova e infine nuovamente a Savona, a raccontare di cronaca e di sport.

» leggi tutto su www.ivg.it