Sereno e poco nuvoloso, solo domani potrebbe cadere qualche goccia

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota almeno per quanto riguarda la giornata odierna perché domani sono previste più nuvole e qualche goccia di passaggio che saluterà già a fine mattinata. Nello specifico sulla Riviera di levante cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Alla Spezia oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4121m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

