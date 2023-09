Sestri: “All Areas – Luciano Ligabue”, mostra dal 16 settembre

Da Comunicazione Associazione Culturale Mojotic

Si inaugura con un incontro straordinario All Areas – Luciano Ligabue, la prima mostra fotografica di Jarno Iotti e la prima dedicata a Ligabue: infatti in occasione dell’apertura ufficiale, sabato 16 settembre dalle 18:30 alle 22:00 a Palazzo Pallavicini di Sestri Levante, Jarno, in una chiacchierata aperta al pubblico con il giornalista Riccardo Bertoncelli, racconterà in prima persona il viaggio fotografico in 70 scatti più uno, percorso con il Liga nei vent’anni e oltre trascorsi insieme “su e giù da un palco” – Jarno dietro l’obiettivo, Luciano davanti, sempre più libero e autentico, come accenna lui stesso nell’introduzione scritta per la mostra: “Poi si è specializzato nelle foto dei nostri live. Lì non c’erano pose che dovevo tenere e il suo obiettivo puntato non lo vedevo quasi mai. Quelle foto me le mostrava con orgoglio. Mi piacevano sempre di più. Raccontavano la verità”.

