La Cestistica Spezzina si è presentata. Nella splendida cornice di Porto Lotti, presso il ristorante Andree Mare, la squadra bianconera si è ritrovata con autorità locali e stampa per dare il via ufficiale alla stagione sportiva 2023-24 di serie A2. All’evento hanno presenziato il presidente Andrea Armani, la dirigenza con in testa il general manager Alessandro Pollio, lo staff tecnico e il roster al completo. La miglior occasione per dare un’occhiata al nuovo gruppo di giocatrici che nel weekend del 7-8 agosto bagneranno l’esordio. Una stagione che nasce con un nuovo supporto, quello di Regione Liguria che, dopo aver deciso di investire sul calcio professionistico, ha deciso di fare altrettanto nella pallacanestro: anche sulle casacche della Cestistica campeggerà infatti la dicitura “La mia Liguria”, che dunque sarà uno dei principali sponsor del sodalizio sprugolino. Per Andrea Armani è il ventesimo campionato consecutivo alla guida del club, che potrà contare anche gli sponsor Siram, Veolia e Mediolanum. Una Cestistica che si presenta giovane e ambiziosa ai nastri di partenza, molto diversa da quella che ha terminato lo scorso campionato. Ma con una certezza: la conferma di capitan Templari che traguarda le sette stagioni in maglia bianconera. Con lei l’unica confermata rispetto allo scorso anno è Silvia Colognesi, senza dimenticare la spezzina Guzzoni, al suo terzo anno. La svizzera Lea Favre, la 18enne Alice Capellotto e ancora Francesca Baldassarre, Anita Carraro, Anna Capra, Gaia Castelli, le spezzine Marta Ratti, Nina Caldelori, Martina Guerrieri sono i nomi del roster affidato alla sapiente esperienza di Marco Corsolini, coach ormai di lungo corso delle ragazze bianconere.

L’articolo Su il sipario, ecco la nuova Cestistica Spezzina. Sulle maglie anche “La mia Liguria” proviene da Città della Spezia.

