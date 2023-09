Albenga, inizio nuovo anno scolastico: restyling per i nidi d’infanzia

Albenga. Stanno terminando i lavori di adeguamento della scuola Carenda adibita, per l’anno scolastico 2023/24, a Nido d’Infanzia per la necessità di eseguire gli interventi di completo restyling all’asilo Roberto di Ferro che si concluderanno il prossimo anno.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo riposto particolare attenzione al tema dell’edilizia scolastica. Oltre a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, abbiamo investito risorse e ottenuto finanziamenti per l’adeguamento sismico e antincendio degli edifici scolastici del territorio, per l’efficientamento energetico ed anche per il loro miglioramento funzionale. La scelta di effettuare un completo restyling del Nido Roberto di Ferro va in questa direzione. L’amministrazione, ritenendo al contempo indispensabile continuare a garantire il servizio, ha deciso inoltre di investire su un immobile comunale, l’ex scuola Carenda, adeguandola per accogliere nella maniera ottimale i bambini più piccoli. Questo intervento, in ottica futura – quando sarà completato il Nido Roberto di Ferro -, ci permetterà di avere nuovi spazi e più posti disponibili per i bambini”.

