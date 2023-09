Auto si ribalta in Via Carducci: due persone finiscono in ospedale

Paura questa sera tra Via Carducci e Via Giulio della Torre a seguito del ribaltamento di un’auto a bordo della quale viaggiavano tre uomini. Il più grave dei tre risulta essere un 70enne estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, la seconda persona coinvolta ha accusato forti dolori forse dovuti allo scoppio degli airbag. Il terzo passeggero risulterebbe illeso. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia locale che dovrà ricostruire gli attimi che hanno precedeuto e causato il ribaltamento finito contro il marciapiedi all’angolo con Via Giulio della Torre. Sul posto sono arrivate Delta 1 del 118, la Pubblica assistenza della Spezia, la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure che sono partite verso i nosocomi di Sarzana e La Spezia in codice giallo. Il traffico è stato condizionato per tutta la durata degli interventi.

