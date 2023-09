Automobilismo/ Sei piloti della scuderia Favale alla “Pedavena-Croce D’Aune”.

Da Emilio Burlando, responsabile del portale www.liguriamotori.it

Il sodalizio della Val Fontanabuona sarà al via della cronoscalata con sei vetture

Partecipazione massiva della Scuderia Sport Favale 07 alla 39^ cronoscalata “Pedavena –

Croce D’Aune”. Tra i 191 piloti iscritti alla gara veneta, in programma nel fine settimana e valida

per il TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna) Nord, ci sono infatti anche sei portacolori del

sodalizio di Favale di Malvaro.

Tra questi, due si cimenteranno nella sezione delle Autostoriche. Sono il Presidente Sergio De

Martini, che per l’occasione testerà un nuovo assetto della sua Fiat X1/9 Silhouette 1600, e

Vittorio Gnecco (Fiat 127 Silhouette 1150), pronto a mettere a segno una buona prestazione.

Tutti con vetture moderne gli altri quattro piloti “fontanini” in lizza. Grande attenzione su

Gianluca Ticci che, con la sua Fiat X1/9 2000 E2SH2000, cercherà di confermare la buona

prova fornita alla recente salita di Vittorio Veneto, e su Andrea Drago, atteso alla “prima”

assoluta al volante della sua nuova vettura, una Ligier JS49 CN2000.

Dopo il debutto assoluto a Gubbio, nuovo impegno nelle cronoscalate per Ivan Pedrini,

chiamato a ritagliarsi un piccolo spazio nella difficile sezione delle “Bicilindriche” con la sua Fiat

126 di 700 cmc, e Michael Capanna (Peugeot 208 GTI), pronto a mostrare i muscoli nella

categoria Racing Start Plus 1600.

Nello scorso fine settimana, Sport Favale 07 protagonista allo slalom “Garessio – San

Bernardo”, dove ha piazzato due vetture nella top ten finale della gara. Sono la Renault Clio

RS di Paolo Bordo e la Peugeot 106 di Massimo Burchiellaro, che hanno chiuso rispettivamente

all’ottavo ed al nono posto assoluto: entrambi vincitori di Classe, Bordo ha fatto suo anche il

Gruppo mentre Burchiellaro è giunto secondo.

