La Sampdoria pesca tra gli svincolati per il centrocampo: nelle prossime ore verrà annunciato Pajtim Kasami. Il calciatore si stava già allenando a Bogliasco in attesa di capire il suo futuro.

Può ricoprire tutti i ruoli in mediana, con propensione all’impostazione del gioco. In Svizzera giocava come trequartista o seconda punta.

