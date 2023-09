Chiavari: scuola, aumento del 50-60% sulla cartoleria e del 7-10% sui libri

Il carovita ha colpito anche la spesa che le famiglie devono affrontare per il materiale didattico dei propri figli. Altroconsumo ha analizzato i costi relativi al materiale scolastico necessario in un anno per le prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Penne e matite hanno subito un aumento del 39% rispetto all’anno scorso, mentre i quadernoni addirittura del 72% rispetto al 2020. Secondo l’analisi, rispetto allo scorso anno, gli aumenti più consistenti riguardano una serie di prodotti, tra cui penne e matite grafite (+39%), evidenziatori (+24%), matite colorate (confezione, + 20%), quadernoni A4 e copertine (+13%). La spesa complessiva in un anno per un bambino che deve frequentare la prima elementare è di 161 euro, con un aumento del 4% rispetto ai 154 euro del 2022. Per la prima classe della scuola media, nel 2022 la spesa complessiva ammontava a 144 euro, mentre quest’anno si aggira intorno ai 150 euro, con un incremento anche in questo caso del 4%.

A Chiavari questa situazione ce la conferma Lorenza Solari, appena uscita da “Carta & Penna”, cartoleria in via Trieste, madre di un bambino di sei anni e di una bambina di nove anni. Lorenza ha riscontrato aumenti di cartoleria già dall’anno scorso, “sia per quaderni che per fascette, pennarelli, matite. Per esempio, un pacco da dieci pezzi l’anno scorso costava 3 euro, quest’anno 5 euro; i pacchi da trentasei di pennarelli costavano 3,50, quest’anno 4. Io compro tutto a pacchi. Non so dire sugli acquisti singoli. Astucci e zaini non sono aumentati”.

Per quanto riguarda gli articoli di cartoleria, da “Carta & Penna” per comprare uno zaino nuovo si devono sborsare anche fino ad ottanta euro, per un astuccio “solo” trentadue. Il diario lo passa per tutti la scuola. I libri delle elementari sono gratuiti ovvero a carico del comune di residenza, i libri delle medie nonostante ci sia obbligo sono a carico delle famiglie: “Se nuovi costano in totale 250 euro per la prima e 100 euro per la seconda e la terza – spiega Antonella Mezzetta, la titolare -. I costi alle superiori variano molto, a secondo delle scuole. Sono più alti nei licei. La maggior parte in questo caso si rivolge all’usato”.

