Covid, anche in Liguria salgono i casi ma “nessun allarme”. Ritorno a scuola senza prescrizioni

Genova. I casi di covid aumentano anche in Liguria come in molte altre regioni italiane, ma i numeri non destano e non devo destare, allo stato attuale, preoccupazioni. Le rassicurazioni arrivano dall’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, che alla vigilia della ripresa delle scuole ha voluto fare un punto sulla situazione epidemiologica insieme con il direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi, il direttore della clinica di Malattie Infettive del San Martino, Matteo Bassetti e il direttore dell’unità operativa Igiene del San Martino, Giancarlo Icardi.

Priorità del pool di esperti, evitare di suscitare allarme nella popolazione e indicare le corrette norme di comportamento da tenere in un periodo di ‘transizione’ dall’estate all’autunno e, tra qualche mese, all’inverno, quando il virus inevitabilmente tornerà a circolare con maggiore incidenza: “Siamo effettivamente di fronte a una qualche riaccensione epidemica in un quadro endemico – ha detto Gratarola – gli esperti l’avevano segnalato, non è una novità. Questo perché non abbiamo limitazioni, e ci muoviamo con libertà come prima del covid, grazie principalmente alla massiccia campagna vaccinale. Succederà ancora, perché i virus nel periodo invernale tornano a circolare di più, e alcuni casi, quelli che coinvolgono soggetti fragili, potrebbero comportare qualche ricovero. Bisogna però guardare i numeri e l’impatto del virus rispetto agli ospedali, e seguire le regole dettate dagli esperti. Tutti sanno benissimo che l’igiene delle mani è una cosa importante, ma al momento l’uso di mascherine, se non negli ambiente ospedalieri o nelle rsa dove vi sono soggetti per definizioni fragili, non è necessaria. Suggerire questi comportamenti al di fuori delle regole che solo gli esperti possono dare fa solo confusione”.

