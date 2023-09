Dalla coda del recruiting day al colloquio: duecento appuntamenti fino al 18 settembre

Più di 200 persone si sono presentate al recruiting day che si è tenuto nei giorni scorsi nei locali del Centro dell’impiego di Via XXIV Maggio per sostenere un colloquio direttamente con i selezionatori dell’agenzia per il lavoro Tempo e del centro stesso. In una nota della Regione Liguria si legge: “Ottanta i posti di lavoro disponibili, con ricerche sui profili professionali più rappresentativi del settore, dai livelli base a quelli più specializzati tra cui: addetti confezionamento e imballaggio, addetti all’assemblaggio e aiuti reparto logistica, magazzinieri, impiegati logistica, impiegati ufficio commerciale, buyer, direttori commerciali responsabili acquisti, autisti consegnatari, autisti di scuolabus, autisti patente CE + CQC merci. Differenti anche i requisiti richiesti, in base ad età, esperienza e possesso di patenti. Un’occasione importante anche per la tipologia di contratti proposti, sia a tempo determinato che indeterminato, in alcuni casi con possibilità di apprendistato per i meno esperti, come indicato nel dettaglio dei singoli annunci, pubblicati e consultabili sul portale regionale di incrocio D/O Formazione lavoro”.

“Già nel pomeriggio del Recruiting un centinaio di persone hanno sostenuto un colloquio di selezione sia con Tempor che col Centro per l’Impiego – si legge ancora -. Vista la grande affluenza di cittadini nella giornata, con richiesta di partecipazione ben oltre la chiusura delle 17.30 prevista dal programma, il Centro per l’Impiego è rimasto a disposizione di tutti gli utenti in fila davanti all’entrata con proprio personale dedicato fino alle ore 19 per fissare gli appuntamenti di selezione, che stanno proseguendo in questi giorni, sia con l’Agenzia per il lavoro Tempor che con il Cpi fino a lunedì 18 settembre. Tale soluzione è stata determinata per non mandare indietro alcun cittadino e garantire a tutti la possibilità di accedere alle selezioni con appuntamenti individuali”. Sul portale regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it sono pubblicate quotidianamente le ricerche di personale disponibili in tutti i settori economici nella regione Liguria.

