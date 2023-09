Guerrini (direttrice musei nazionali di Genova): “Svincolare musei da soprintendenze, siamo sotto-organico del 40-50%”

Genova. “Ritengo che i tempi sarebbero maturi per svincolare totalmente i musei dalle Soprintendenze”, questo uno dei passaggi, da poter considerare dirompente, dell’intervista rilasciata da Alessandra Guerrini, direttrice dei Musei Nazionali di Genova, all’edizione online della rivista “Finestre sull’Arte” nell’ambito dell’inchiesta che la rivista sta facendo sulla riforma dei musei. La direttrice Guerrini ha inoltre parlato di organico, “i musei genovesi sono in sotto-organico del 40-50%“, delle nuove esigenze di competenze umane e professionali per un museo e dei nuovi progetti per l’istituto che dirige, che con la recente riorganizzazione il ministero della Cultura ha accorpato il Palazzo Reale e Palazzo Spinola.

Specificatamente, alla domanda sul rapporto tra Museo e Soprintendenza sulla questione della tutela Guerrini ha affermato: “Come è noto, la normativa lascia ai musei autonomi solo la tutela sulle opere mobili, ma non quella sugli edifici che è in capo alle Soprintendenze. Nonostante il buon rapporto con i colleghi, ritengo che i tempi sarebbero maturi per svincolare totalmente i musei dalle Soprintendenze assegnando loro anche la tutela degli immobili e delle aree archeologiche in consegna. Le carriere e la formazione dei funzionari sono attualmente uniche, io stessa vengo da trent’anni di esperienza di Soprintendenza, e questa anomalia è fonte quando non di conflitti, sicuramente di allungamento dei tempi decisionali. Il tema credo sia particolarmente sentito da chi gestisce residenze storiche”.

