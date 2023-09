Il Report Integrato: un impegno per l’azienda e un esempio di gestione consapevole della sostenibilità

La scelta del Report Integrato in nome della sostenibilità e della trasparenza

Coopservice ha pubblicato il Report Integrato 2022 (il sesto dal 2017), redatto in conformità agli standard di rendicontazione definiti dal Global Reporting Initiative – GRI, come attestato dalla ‘Limited Assurance Engagement’ rilasciata dalla società di certificazione Deloitte & Touche. Pur non rientrando tra le aziende obbligate dalla nuova normativa, Coopservice ha deciso volontariamente di aderire agli standard per rimarcare ancora una volta il proprio impegno nella direzione della sostenibilità, dell’etica, della trasparenza e della piena considerazione verso l’universo dei propri stakeholder. Ma come nasce tale indirizzo aziendale? E, prima di tutto, qual è il contesto culturale in cui va collocata la scelta del Report Integrato quale modalità di rendicontazione?

