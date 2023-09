Nelle scuole di Ameglia riprendono le lezioni dopo gli interventi dell’amministrazione

Durante la stagione estiva sono stati realizzati importanti lavori all’interno di alcuni plessi scolastici amegliesi. Nella struttura di via Maestà al Cafaggio sono stati rifatti ex novo tutti i bagni, sei al piano terra e altrettanti al primo piano per un costo complessivo di 26mila euro. In corso d’opera si è poi resa necessaria la sostituzione di tutte le tubature di scarico dei bagni, realizzate cinquant’anni fa circa per un costo di 7.900 euro. Inoltre, all’esterno della scuola Don Lorenzo Celsi di via Maestà, sono stati realizzati i lavori di sistemazione della grande aiuola situata tra la scuola e la palestra con il rifacimento del manto erboso per un costo di 18mila euro.

