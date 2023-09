Nominati i nuovi liquidatori di Marinella Spa

Nella seduta di lunedì l’assemblea dei soci ha nominato i due nuovi liquidatori di Marinella Spa. Si tratta dell’imprenditore Manolo Cacciatori per il socio di maggioranza Spm e del commercialista Maurizio De Filippo per Monte dei Paschi. Nomine arrivate dopo l’uscita di scena di Grazzini e Currò e il ritorno dei precedenti liquidatori Pagni e Cocconi. Fase di stallo che aveva determinato anche lo stop alla nascita dell’uliveto nei cento ettari di tenuti che erano stati individuati dai Fratelli Merano ma che non aveva impedito l’avvio delle procedure per il Pinqua e il progetto di rigenerazione del borgo con il Comune che ora avrà nuovi interlocutori con i quali portare avanti gli interventi che dovranno trasformare la frazione del litorale.

