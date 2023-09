Nuovi cassonetti per i rifiuti a Monterosso. Sono 58 cassonetti, 39 dei quali da 240 litri e 19 da 120 litri per soddisfare le diverse esigenze di smaltimento dei rifiuti. In particolare, siamo orgogliosi di presentare i nuovi cassonetti per la carta, progettati con

un doppio ingresso per rendere il conferimento dei rifiuti più pratico ed efficiente. Ogni cassonetto per la carta è dotato di uno scivolo per il cartone delle pizze, rendendo così facile e comodo smaltire questo tipo di rifiuto. Inoltre, i nostri nuovi contenitori sono stati rivestiti con infografiche sia anteriori che posteriori che forniscono indicazioni utili su come accedere ai cassonetti e su come effettuare il corretto conferimento dei rifiuti. Queste informazioni saranno di grande aiuto per i residenti e i visitatori di Monterosso al Mare, contribuendo a promuovere il conferimento differenziato e una gestione più responsabile dei rifiuti. Un elemento distintivo di questi nuovi cassonetti è la linea disegnata alla fine che unisce tutti i contenitori e raffigura l’importanza del conferimento differenziato. Questo gesto simbolico sottolinea il nostro impegno a preservare il nostro mare, la nostra terra e il futuro delle prossime generazioni. Il nostro obiettivo è quello di promuovere una cultura del rispetto ambientale e di responsabilità nei confronti dell’ecosistema che ci circonda. L’installazione dei nuovi cassonetti proseguirà nei prossimi giorni.

L’articolo Nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti a Monterosso proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com