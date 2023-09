Omicidio in una cella del carcere di Marassi

Non ce stato neppure bisogno dui arrestarlo: l’assassino ha commesso il delitto in cella. L’omicidio è stato scoperto questa mattina dalle guardie carcerarie a Marassi. Roberto Gervasio, 48 anni, era in cella dopo avere fatto resistenza a un pubblico ufficiale non aveva potuto fruire dei domiciliari in quanto senza fissa dimora. Come la vittima, probabilmente uccisa nel sonno, tale Roberto Molinati, 58 anni, che era stato arrestato per scontare un cumulo di pene fino a 5 anni. Arma del delitto uno sgabello con cui il carnefice ha sfondato il cranio al rivale. Ignoto il movente.

