Ponte Morandi, in aula l’ultimo testimone del crollo: “Ho visto il buco davanti a me e sono fuggito con gli altri”

Genova. Il processo per il crollo del ponte Morandi entrerà nel vivo lunedì 18 settembre quando cominceranno gli esami dei 19 su 58 imputati che hanno deciso si sottoporsi alle domande dell’accusa e dei giudici per tentare di dimostrare che loro per la catastrofe del 14 agosto 2018, costata la vita a 43 persone, non hanno responsabilità. I primi ad essere interrogati saranno i dirigenti della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Mit, Vincenzo Cinelli e Vittorio Coletta.

Oggi in aula sono stati sentiti gli ultimi testimoni di parte civile. Uno di loro, Adam Bialkowski è un camionista polacco di 57 anni. Il 14 agosto 2018 era alla guida del suo autoarticolato in direzione Genova Ovest: “Sono uscito dalla galleria e appena finita la curva ho visto tutte le macchine ferme. Pioveva e ho visto come delle scintille e poi il buco davanti a me a circa 70 metri. Ho visto la gente abbandonare le auto e correre indietro e ho fatto lo stesso. Siamo rimasti per lungo tempo nella galleria. Poi mi sono riavvicinato a fare qualche foto”.

