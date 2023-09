Porti, Ghio (Pd): “No alla privatizzazione, sì a un sistema portuale pubblico e alla sicurezza dei lavoratori”

Roma. “Mantenere un sistema portuale pubblico, aperto e competitivo, a differenza di quanto dichiarato da alcuni esponenti del Governo anche oggi in commissione con il gruppo di Forza Italia che ha sostenuto l’ulteriore spinta alla privatizzazione di alcuni servizi, è fondamentale. Serve un sistema portuale pubblico che tuteli il lavoro portuale e che sostenga sviluppo regolato e sostenibile”, dichiara le deputata Valentina Ghio vicepresidente del gruppo Pd alla Camera e prima firmataria della risoluzione presentata insieme agli altri componenti PD della Commissione trasporti Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

“Noi ribadiamo – sottolinea Ghio- la contrarietà a depotenziare il ruolo pubblico della governance portuale contro chi vuole dare un’ulteriore spinta alla privatizzazione di alcuni servizi. Abbiamo voluto mettere in evidenza – prosegue l’esponente Pd – l’attenzione al lavoro portuale con la definizione di processi di upgrade formativo, di miglioramento della sicurezza e del ricambio generazionale attraverso lo sblocco del fondo per il pensionamento. Con la nostra risoluzione – aggiunge Ghio – vogliamo valorizzare il ruolo strategico nazionale di questo settore e semplificare gli adempimenti. Siamo, e lo affermiamo con forza, fortemente contrari all’introduzione del federalismo differenziato che accentuerebbe la frammentazione e la precarietà.”

La risoluzione presentata dal PD in commissione Trasporti intende “promuove l’intermodalità e incentivare l’utilizzo del trasporto ferroviario e le misure di accompagnamento alla transizione ecologica al fine di favorire cold ironing e comunità energetiche”.

