Rapallo: “Revsione Puc, colpo di mano dell’amministrazione uscente”

Da Andrea Carannante, candidato sindaco Rapallo

Ennesimo colpo di mano dell’amministrazione di Piazza delle Nazioni, gli uomini del cemento, gli stessi che vogliono devastare Rapallo con il progetto/scempio di Autostrade del tunnel Fontanabuona e del nuovo centro commerciale che spazzerà via l’area Macera si apprestano ad approvare una pratica che chiamano aggiornamento del PUC che in realtà non è altro che un colpo di spugna di fine mandato che contribuirà a peggiorare le condizioni di vita dei cittadini rapallesi. Occorre organizzare una grande forza di opposizione che sia in grado alle prossime elezioni di ripristinare i danni che la città sta subendo passivamente da questa amministrazione che non trova resistenze all’interno del palazzo. Occorre far capire a queste persone che una volta eletti non diventano i padroni della città.

