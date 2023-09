Rapallo: “Un hub strategico che guardi al turismo del Tigullio”

I dati ufficiali sulla stagione non sono ancora noti, ma il turismo è stato un tema dibattuto ieri in Consiglio comunale a Rapallo che, come tutta la Riviera, ha avuto un alto numero di turisti con una buona percentuale di stranieri. E’ stata una mozione dei consiglieri Giorgio Tasso ed Elisabetta Ricci ad introdurre l’argomento con la proposta che Rapallo diventi un hub di interesse strategico per tutto il Tigullio; non è stato spiegato che cosa si intende e che ruolo dovrebbe svolgere questo hub. Elisabetta Ricci si è limitata a leggere un elenco di iniziative estive svolte in città.

Diversi gli interventi: Laura Mastrangelo, Maria Cristina Ardito, Marco Fenelli, Carlo Bagnasco e Mauro Mele. Tra tutti il più interessante quello del consigliere più giovane, Daniele Trucco, che è sembrato avere una visione più reale della situazione ed ha invitato ad un costante miglioramento delle iniziative proposte.

