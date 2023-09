Rigassificatore, Uil Liguria: “Non così e non in questi termini”

Savona. “Il progetto del posizionamento della nave rigassificatore Golar Tundra al largo delle coste di Vado Ligure è stata una decisione purtroppo imposta al territorio tutto. Considerato che tale opera sarà di interesse nazionale, la UIL Liguria prende atto che su questo tema le Organizzazioni sindacali non sono state assolutamente coinvolte”. Così, in una nota, la Uil Liguria.

“Come Uil non siamo per il no ‘a prescindere’ – spiegano – ma siamo per il ‘no’ quando determinate decisioni vengono subite senza nessun tipo di confronto atto a comprendere meglio di che cosa si sta parlando e soprattutto senza avere voce in capitolo su un tema che impatterà fortemente la provincia di Savona in termini ambientali, produttivi e di immagine. Esperti e professionisti stanno valutando l’impatto che questo progetto avrà sul territorio savonese ma è necessario soprattutto comprendere gli effetti indiretti che andranno a coinvolgere a caduta tutta una serie di realtà esistenti, anche in termini di sicurezza”.

