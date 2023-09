San Venerio, Sacconi: “Nessun battello in partenza da Porto Venere, cittadini non possono partecipare”

“Una cosa veramente vergognosa: quest’anno il giorno della festività di San Venerio nessuno, a parte le autorità, hanno potuto scendere sull’isola del Tino. Inoltre il fine settimana successivo come da tradizione l’isola sarà aperta, ma nessun battello con partenza da Porto Venere, ma solo dalla Spezia e a numero chiuso. Ora vorremmo ricordare a chi fa finta di non avere memoria che l’isola del Tino è parte del comune di Porto Venere e del Parco, quindi ci chiediamo dove sono questi due enti. Perché non hanno collaborato per far sì che la festa del patrono dei fanalisti potesse essere partecipata anche dai cittadini di Porto Venere che probabilmente sono anche coloro che ne hanno più diritto?”

Francesca Sacconi – Lista la civica

