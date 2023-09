Liguria. Domani, giovedì 14 settembre, ritorno tra i banchi di scuola per 165mila studenti liguri.

Secondo il calendario approvato dalla Regione, l’anno scolastico si concluderà il 10 giugno per un totale di 206 giorni (che si riducono a 205 giorni nel caso in cui la festa del Santo Patrono cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento dell’attività didattica).

