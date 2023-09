Sestri: striscione Regeni, il Consiglio chiede il parere alla Prefettura

A distanza di sole due settimane dall’ultima seduta, questa sera si è di nuovo riunito il Consiglio comunale di Sestri Levante. Dopo la formale approvazione del verbale della seduta del 19 luglio scorso, primo punto all’ordine del giorno la mozione presentata di gruppi consiliari “Sestriamo-Forza Italia e Fratelli d’Italia avente ad oggetto il tema del “Rispetto delle vigenti leggi dello Stato in merito all’esposizione delle bandiere sul Palazzo Comunale e sulle sedi istituzionali”.

“La mozione ricalca il tema del risopetto delle leggi e delle regole, nella passata legislatura toccato più volte dal consigliere Smeraldi. Preso atto che sulla facciata del comune sono esposti simboli diversi dalla bandiera nazionale e dell’Unione Europea e che secondo le leggi vigenti possono essere esposti soltanto il vessillo nazionale ed europeo, chiediamo che si dia mandato nel più breve tempo agli uffici comunali di rimuovere questi simboli. Mantenerli è un atto di vilipendio verso la bandiera nazionale”, ha affermato il consilgiere Marco Conti di Fratelli d’Italia. Si è dichiarata invece orgogliosa la consigliera Maria Elisa Bixio (“Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti”) “che la nostra Casa Comunale esponga da sette anni lo striscione in memoria del ricercatore italiano Giulio Regeni ucciso al Cairo, ricordato anche con una panchina gialla situata al Parco Mandela sulla cui targa è situato un Qr code che ne riassume la storia. Credo che lo striscione non offenda nessuno ma trsmetta i valori di giustizia, umanità e pace. Così come la bandiera della pace, esposta a febbraio del 2022 allo scoppio della guerra in Ucraina, nata per epsrimere messaggi di pace e di giusitizia”. “La mozione di stasera si basa sul richiamo alle norme di legge – ha sottolineato il consigliere Diego Pistacchi (“Sestriamo”-Forza Italia) -: una legge, un decreto legislativo e un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri: questo vuol dire che è stabilito ciò che ci può stare su quel pennone. La Prefettura in passato aveva già dichiarato sulla rotonda della pace la bandiera della pace non poteva essere esposta, trattandosi di un edificio pubblico. Qua stiamo parlando di un edificio pubblico, quindi questo ragionamento vale a maggior ragione. Se seguiamo il ragionamento della consilgiera Bixio ci mettimao qualsiasi bandiera: perchè non uno sulla strage di Ustica, se andiamo avanti così il Palazzo comunale diventa una bacheca. Non abbiamo mai parlato della bandiera della pace o della striscione di Regeni, vale anche per la bandiera blu”.

