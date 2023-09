Settimana della mobilità sostenibile, a Genova dal 16 al 22 settembre 48 eventi con protagoniste scuole e associazioni

Genova. Piazza Bandiera pedonale, piazzale Valery trasformato in una “piazza scolastica”, un seminario sulla sicurezza stradale, pedibus con plogging in alcune scuole primarie e l’occasione di muoversi in carrozzina per rendersi conto delle difficoltà provate dalle persone con disabilità in termini di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Sono solo alcune delle novità del calendario di 48 eventi promossi a Genova da Comune, istituti scolastici e associazioni del territorio per la 22^ edizione della European Mobility Week (EMW), la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile in programma tra sabato 16 e venerdì 22 settembre, promossa dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per sensibilizzare cittadini, enti pubblici e aziende sui vantaggi economici e ambientali legati a una mobilità ecosostenibile.

