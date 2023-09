Spezia e Venezia umori opposti: in laguna giornata di abbraccio con i tifosi

“Sicuramente si avverte un clima diverso rispetto a qualche mese fa, ora tutte le componenti viaggiano in un’unica direzione”. Parole di Filippo Antonelli, ds e direttore generale del Venezia, che racconta in una frase cosa significhi abbandonare le scorie di una retrocessione e, soprattutto, quanto tempo possa servire. In Laguna ci hanno messo almeno metà stagione, fino alla rivoluzione del mercato dello scorso gennaio che ha rilanciato in primis i risultati. Quest’anno la prossima avversaria dello Spezia è tra le rose meglio costruite dopo un deciso repulisti durato un anno, candidata alla promozione diretta.

“Ci godiamo questo momento sapendo che dobbiamo sempre dimostrare di essere all’altezza della nostra splendida tifoseria. La promessa che mi sento di fare è che continueremo a partecipare ad iniziative come questa, volte a coltivare il bel rapporto che si è creato con la gente di Venezia e provincia”, le parole di Antonelli affidate al sito ufficiale, pronunciate durante un incontro con i tifosi del gruppo Gomiti Alti in un bar di “terraferma”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com