Violenza sessuale su una 19enne conosciuta in discoteca a Genova: nuovi guai per Francesco Corsiglia, coimputato di Ciro Grillo per lo stupro di gruppo in Sardegna

Genova, Avrebbe sollevato il top a una ragazza appena conosciuta in una nota discoteca di corso Italia a Genova. I due stavano ballando sulla pista ma dopo qualche battuta a proposito di un piercing al seno il gesto di Francesco Corsiglia, 23enne genovese già imputato con altre tre persone tra cui Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S per lo stupro di gruppo avvenuto in Sardegna nel luglio del 2019 proprio nella villa di Grillo, ha provocato un parapiglia con la ragazza all’interno del locale.

E la successiva immediata denuncia della giovane che ha 19 anni, a una pattuglia dei carabinieri che ha incrociato poco dopo.

