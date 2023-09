Autocertificazione “costituzionale” per avere sale comunali, non passa la proposta di Vaira: “Qualcuno non vede la realtà”

Predisporre un regolamento per la concessione di sale e spazi comunali che preveda la esplicita dichiarazione, da parte dei richiedenti di tali spazi, del ripudio di xenofobia, fascismo, totalitarismi di ogni genere e forme di lotta politica basate sulla violenza; operare affinché tale regolamento contenga un’autocertificazione attraverso la quale i richiedenti le sale comunali, siano essi singoli cittadini o associazioni, si impegnino a rispettare i principi costituzionali democratici; a non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, antidemocratiche, xenofobe, integraliste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa; a non utilizzare simbologie e/o gestualità che richiamino esperienze politiche bandite dalla nostra Carta costituzionale; a dichiarare che non sussistano nei confronti dei richiedenti cause di divieto, di decadenza o di sospensione in relazione alla normativa anti-mafia. In questa direzione intendeva impegnare sindaco e giunta della Spezia la mozione presentata l’altra sera in Consiglio comunale da Franco Vaira, capogruppo del misto di minoranza.

“Credo sia necessario, con l’evolversi dei tempi, visti anche l’ingresso nel nostro Paese di nuove culture e alcune dimenticanze storiche, prevedere un regolamento nel quale esplicitamente si sottolinei che sale e spazi comunali vengano concessi solo a movimenti, associazioni e soggetti politici e non che si richiamino fermamente ai valori della Costituzione”, ha detto l’esponente di Più Europa illustrando il testo. “Su intento e finalità della mozione poco da dire, non si possono non condividere certi principi – ha poi affermato dalla maggioranza Giacomo Peserico (La Spezia civica Peracchini sindac) -, sul mezzo ho qualche dubbio. Un’autodichiarazione garantisce che non possa accadere nulla di quanto con la stessa si vuole impedire? Non è una garanzia. E per fortuna abbiamo una Costituzione che tutela i diritti, e leggi severe per quanto riguarda ogni forma di discriminazione: chi dovesse macchiarsi di propaganda xenofoba o discriminatoria sicuramente sarà chiamato a risponderne”. E a proposito di utilizzo di spazi comunali, Peserico ha ricordato: “Nel 2017 siamo intervenuti sul regolamento vietando qualsiasi introito dal gioco d’azzardo a chi ha in concessione spazi di proprietà dell’ente. Un atto in quel caso risolutivo, perché interveniva su qualcosa di consentito dalla legge, ma che non ritenevamo opportuno. Non è invece un mezzo risolutivo l’autocertificazione proposta nella mozione di questa sera”. L’esponente del centrodestra ha inoltre osservato che “quando si parla di limitazioni, si entra in un campo molto delicato. In passato si è anche parlato della possibilità di non accettare dei partiti estremi, ma se un partito, pur lontanissimo dalle mie idee, è ammesso dalla legge e dalla Costituzione, dire che non possa manifestare risulta un atto di censura un po’ complicato da inserire appunto nella nostra Costituzione e nella nostra normativa. Certo se poi un partito dovesse esprimersi andando contro legge e Costituzione allora si dovrà intervenire, ma a priori lo ritengo complicato”.

