Genova. Brutta sorpresa al rientro dalle vacanze per un genovese residente in via Frugoni che ha trovato la casa svaligiata.

I ladri hanno portato via soldi e gioielli per un valore di 60 mila euro. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, i ladri hanno forzato la porta di ingresso e poi hanno staccato la luce per disattivare la telecamera di sorveglianza. Dopo avere razziato l’appartamento hanno chiuso la porta e sono andati via.

