Dal 1945 al 2023, l’Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti” festeggia 75 anni

Genova. Settantacinque anni di scoperte per la conquista del fondo del mare, settantacinque anni di successi agonistici. Compleanno speciale per l’Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti” che sabato, a partire dalle 15, festeggia presso la propria sede sociale di via V Maggio 2/C.

E’ la prima associazione sportiva dilettantistica del settore della subacquea fondata in Italia e nel Mondo. E’ oggi un’eccellenza nazionale e mondiale nel settore del nuoto pinnato (allenatore Massimo Verdoya) dell’apnea dinamica (allenatore Fabio Benevelli) e dell’orientamento subacqueo (allenatore Giuliano Campanile).

